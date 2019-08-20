Премьер Италии Джузеппе Конте решил подать в отставку

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте Фото: Zuma\TAСС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Председатель совета министров Италии Джузеппе Конте объявил во вторник, что решил подать в отставку.

"После окончания этого обсуждения я направлюсь к президенту республики, чтобы передать ему прошение об отставке", - сказал он в ходе выступления в сенате.

Конте пояснил, что идет на такой шаг, так как один из партнеров по правящей коалиции, партия "Лига", поставила вопрос о доверии правительству. Также он принял во внимание критику в свой адрес со стороны лидеров этой партии. "На этом заканчивается деятельность этого правительства", - добавил он.

В ходе выступления перед сенаторами Конте критиковал лидера "Лиги" - вице-премьера Маттео Сальвини за "безответственность" и попытки вмешаться в работу других министров.