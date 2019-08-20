NYT назвала возможного кандидата на пост посла США в России

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп намерен предложить на должность посла в России заместителя госсекретаря Джона Салливана. Об этом пишет во вторник газета The New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя американской администрации.

Издание напоминает, что Салливану еще предстоит пройти утверждение в Сенате, при этом, как пишет газета, Трамп торопит с этим назначением.

Госдепартамент США отказался давать комментарии на эту тему, а в Белом доме не ответили на запросы, отмечает газета.

Позднее Трамп заявил во в Белом доме, что выбор заместителя госсекретаря Джона Салливана на пост посла США в РФ был бы отличным, сообщает агентство Bloomberg.

По словам президента, Салливан "очень уважаемая" персона, и что "он мог бы быть очень хорошим" преемником нынешнего посла в РФ Джона Хантсмана.

Ранее сообщалось, что нынешний посол США в РФ Джон Хантсман направил Трампу просьбу освободить его от должности.

"Я покидаю пост посла Соединенных Штатов 3 октября 2019 года. Я надеюсь, что это даст достаточно времени для выдвижения кандидатуры моего преемника и для ее утверждения (сенатом США - ИФ)", - говорилось в заявлении посла.

"Я приложу все усилия для гладкой передачи полномочий, которая гарантирует, что целям нашей внешней политики будет уделяться достаточно внимания", - отметил Хантсман.

Хантсман, который ранее занимал пост губернатора штата Юта (в 2005 - 2009 годах), по некоторым данным, собирается вновь бороться за этот пост.