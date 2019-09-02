Посол США в Москве сравнил свою работу с дипломатической окопной войной

Он отметил, что в России перед ним не открылись многие двери

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Последние два года были самыми сложными в современной истории отношений США и России, а американское посольство стало участником "дипломатической окопной войны", рассказал "Комсомольской правде" уходящий посол США Джон Хантсман.

После сокращения персонала дипмиссии на 70% и закрытия консульства в Петербурге дипломатам пришлось большую часть времени заниматься управленческой деятельностью, тогда как требований к их работе стало больше. Посол отметил, что с такими же проблемами столкнулся посол России в США Анатолий Антонов.

По словам Хантсмана, за время работы в России он столкнулся с "дверями, которые были для него закрыты и так и не открылись". Руководители регионов и высокопоставленные чиновники отказывались с ним встречаться, а университеты отменяли уже сделанные приглашения. Он считает, что Антонову в этом отношении было проще, поскольку американские губернаторы и университеты приглашения отменить не могут.

Посол отметил, что, когда он приехал в Москву в 2017 году, "была полная тишина" и у дипломатов не было "никакого общения", а до того общение было "очень ограниченным". Он считает, что ему удалось открыть новые каналы общения в тех областях, где у США и России есть общие интересы. По его словам, налажено активное сотрудничество по проблемам КНДР и Афганистана. "То же самое и в отношении Сирии, где мы работаем очень профессионально. Мы пока не достигли того результата, на который мы все надеемся и который состоит в том, чтобы в Дамаске было более стабильное правительство, отвечающее чаяниям сирийского народа. Но мы вместе работаем", - добавил дипломат. Также он отметил контакты по Украине и по контролю над вооружениями.

В начале августа Хантсман попросил президента Дональда Трампа освободить его от должности с 3 октября. Сообщалось, что он решил снова поучаствовать в выборах губернатора штата Юта, он руководил администрацией штата с 2005 по 2009 год.