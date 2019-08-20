Трамп выступил за возвращение России в G7

Дональд Трамп Фото: Reuters

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник поддержал идею возвращения России в G7.

"Я думаю, более целесообразным было бы, чтобы Россия состояла в (G7 - ИФ)", - сказал Трамп журналистам в Белом доме на встрече в Белом доме с президентом Румынии Клаусом Йохааннисом.

По мнению Трампа, бывший президент США Барак Обама выступал за исключение РФ из "Большой восьмерки", потому что политика российского лидера Владимира Путина оказалась эффективнее.

"Я полагаю, что президент Обама - из-за того, что Путин его переиграл - подумал: нехорошо, что Россия в (G8 - ИФ), так что он захотел, чтобы России исключили", - сказал президент США.

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