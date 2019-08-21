Косачев предупредил о риске ситуации "семеро против одного" в случае возвращения РФ в G8

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Россия могла бы вернуться в формат "большой восьмерки" в случае превращения его в "десятку" с привлечением Китая и Индии, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"На мой взгляд, возвращение России в "семерку" имело бы смысл только в том случае, если удастся избежать ловушки "семь против одного". А для этого необходимо взглянуть на ситуацию шире. Что если предложить подумать о более решительной модернизации данного формата за счет присоединения к нему также наших китайских и индийских партнеров?" - написал Косачев в фейсбуке, комментируя заявление президента США о возможности возвращения России в G8.

По мнению сенатора, с учетом масштабов экономик и влияния на мировую политику Китай и Индию стоит подключить к этому формату, но эти страны, в отличие от России, в G7 никогда и не приглашали.

Что касается заявления Трампа, то сенатор не видит оснований для радости. "Россия - под санкциями стран "семерки", и гипотетическое возвращение в этот формат нашей страны при неизменных обстоятельствах означало бы заведомое признание неравенства там прав и возможностей участников. Разумеется, для России это не может быть приемлемым", - пояснил он.

По его словам, даже если предположить отмену санкций, формат "восьмерки" все равно останется для России крайне неудобным, так как "по-прежнему будет являть собой формулу "семь плюс один". "Где нас будут коллективно убеждать (принуждать?) признать все прелести западного мироустройства и вступить в ряды адептов нового либерального порядка. Отодвинув на второй план собственные национальные интересы и наших партнёров в третьих странах, прежде всего на Востоке, но не только", - отметил сенатор.

Он считает, что в 1990-е, в период президентства Бориса Ельцина, "семерке" почти удалось добиться этого от России.

"Будут, вне всякого сомнения, пытаться и впредь. Поэтому полностью согласен с В.В.Путиным, что для России "семерка"-"восьмерка" - не самоцель, упрашивать никого не собираемся. Равно как и со вторым его тезисом - что от диалога в любых форматах, но на равных и к взаимной пользе, мы тоже не отказываемся", - заявил Косачев.

Мнение Трампа

Накануне президент США Дональд Трамп подчеркнул, что формат G8 следует восстановить, потому что многие вопросы касаются России. "Я полагаю, что президент Обама - из-за того, что Путин его переиграл - подумал: нехорошо, что Россия в (G8 - ИФ), так что он захотел, чтобы России исключили", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Со своей стороны президент РФ Владимир Путин 19 августа заявил во Франции, что Россия не отказывается ни от каких форматов работы, в том числе формата G8, и всегда готова принять партнеров из "группы семи". Отвечая на вопрос журналиста о возможном возвращении РФ в "большую восьмерку", президент добавил, что "ее (G8) не существует". "Как же я могу возвратиться в организацию, которой не существует? На сегодня это "семерка", - сказал Путин.

По словам президента, есть и другие организации и площадки, играющие существенную роль в международных делах, такие как G20, ШОС и БРИКС, в которых Россия активно работает.