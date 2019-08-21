Поиск

Журналистка CNN сообщила о предложении Макрона пригласить РФ на G7-2020

Журналистка CNN сообщила о предложении Макрона пригласить РФ на G7-2020
Эммануэль Макрон и Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Президенты США Дональд Трамп и Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре обсудили возможность приглашения России для участия в следующей встрече G7 в 2020 году, сообщила журналист CNN Кайли Атвуд в своем твиттере.

"Во время разговора планировалось в целом обсудить предстоящие встречи G7 во Франции, которые начнутся в субботу. Именно Макрон предложил пригласить Россию на встречу в следующем году, и Трамп согласился, сказал источник", - написала Атвуд.

По словам источника Атвуд в администрации президента, ожидается, что Трамп поднимет тему приглашения президента России Владимира Путина во время встречи с мировыми лидерами на G7.

Ранее Трамп заявил, что формат G8 следует восстановить, потому что многие вопросы касаются России.

"Я полагаю, что президент Обама - из-за того, что Путин его переиграл - подумал: нехорошо, что Россия в (G8 - ИФ), так что он захотел, чтобы России исключили", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

"Но я думаю, что гораздо более целесообразным было бы, чтобы Россия была в составе (клуба - ИФ); это должна быть G8, потому что многие вещи, о которых мы говорим, касаются России", - продолжил президент.

Он подчеркнул, что поддержал бы восстановление формата G8, и в случае поступления подобного предложения он бы "с большой благосклонностью" отнесся бы к нему.

Россия Франция США G7 Эммануэль Макрон Дональд Трамп

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 21 августа

Белый дом отменил визит Трампа в Данию

Белый дом отменил визит Трампа в Данию

РФ и КНР запросили заседание СБ ООН из-за действий США после выхода из ДРСМД

Госсекретарь США призвал Сербию к признанию Косово

Соединенные Штаты и Румыния высказались против "Северного потока-2"

Соединенные Штаты и Румыния высказались против "Северного потока-2"

Помпео объявил о физическом разгроме ИГИЛ за последние семь месяцев

Помпео объявил о физическом разгроме ИГИЛ за последние семь месяцев
Военный переворот в Судане

В Судане сформировали суверенный совет

Президент Италии принял отставку главы правительства

Трамп выступил за восстановление формата G8 с участием России

Трамп выступил за восстановление формата G8 с участием России

NYT назвала возможного кандидата на пост посла США в России

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');