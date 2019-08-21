Центр в Вене начал получать с двух станций в РФ данные мониторинга радиации за время сбоя

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) начала получать от восстановившихся после сбоя двух российских станций по мониторингу радиации результаты измерений за последние дни, сообщил "Интерфаксу" представитель организации.

"Станции в Пеледуе и Билибино теперь снова работают и передают недостающие данные (не переданные во время сбоя - ИФ) в наш Международный центр данных", - сообщил собеседник агентства.

В организации подтвердили, что станция в Пеледуе ранее "прекратила работу на короткое время". Сейчас в организации ждут возобновления передачи информации с трех российских радионуклидных станций, которые также перестали передавать данные.

Во вторник исполнительный секретарь комиссии ОДВЗЯИ Ласина Зербо сообщил о восстановлении работы радионуклидных станций в Пеледуе и Билибино. При этом о каких-либо проблемах на станции в Пеледуе прежде не сообщалось.

Ранее стало известно, что радионуклидные станции в Дубне, Кирове, Билибино и Залесово прекратили передавать данные вскоре после инцидента на полигоне под Северодвинском 8 августа, где из-за взрыва во время испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания погибли семь человек - пять сотрудников "Росатома" и двое - Минобороны.

Российский сегмент международной системы мониторинга организации по ДВЗЯИ состоит из 32 объектов (шести основных и 13 вспомогательных сейсмических станций, четырех инфразвуковых станций, восьми радионуклидных станций и одной радионуклидной лаборатории), Национального центра данных в Дубне и независимой подсистемы глобальной системы связи. Информация с российских станций поступает в НЦД в Дубне, а оттуда по выделенному каналу отправляется в Международный центр данных в Вене.