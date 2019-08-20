Четыре станции мониторинга радиации в России перестали передавать данные в Вену

Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний перестала получать от них информацию после взрыва под Северодвинском

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Уже четыре расположенные в России станции, отслеживающие радиоактивные частицы в атмосфере, перестали передавать данные, сообщает телеканал CNN со ссылкой на Организацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ).

По утверждению организации, сначала две мониторинговые радионуклидные станции в Дубне и в Кирове перестали передавать ей данные через два дня после взрыва на полигоне под Северодвинском, произошедшего 8 августа во время испытаний ракеты с радиоизотопным источником питания.

"В соответствии с действующими правилами, ОДВЗЯИ связалась с операторами станций при первой возможности. Он сообщили о проблемах со связью и сетью, и мы ожидаем сообщений о том, когда работа станции и/или системы связи будет восстановлена в полном объеме", - заявил пресс-секретарь организации.

Также высокопоставленный сотрудник ОДВЗЯИ сообщил CNN, что 13 августа перестали передавать данные радионуклидные станции в Билибино в Чукотском АО и в Залесово в Алтайском крае.

8 августа Минобороны РФ сообщило, что на полигоне под Северодвинском произошел инцидент с человеческими жертвами. Госкорпорация "Росатом" позднее сообщила, что на полигоне произошел взрыв во время испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате трагедии погибли семь человек - пять сотрудников "Росатома" и два представителя Минобороны РФ. Ранения в результате взрыва получили трое военных и три специалиста "Росатома".

Президент России Владимир Путин в понедельник заверил, что угрозы повышения радиационного фона после аварии на полигоне в Архангельской области нет, ситуация контролируется, приняты превентивные меры.

Мониторинг по ДВЗЯИ в России

Российский сегмент международной системы мониторинга организации по ДВЗЯИ предполагает наличие 32 объектов (шести основных и 13 вспомогательных сейсмических станций, четырех инфразвуковых станций, восьми радионуклидных станций и одной радионуклидной лаборатории), Национального центра данных (НЦД) в Дубне и независимой подсистемы глобальной системы связи, говорится на сайте постпредства РФ при международных организациях в Вене. Там же указано, что национальным органом по ДВЗЯИ является Минобороны России.

На сайте Минобороны указано, что радионуклидные станции этой системы обеспечивают непрерывный мониторинг уровня радиоактивности в воздухе, а инфразвуковые станции предназначены для регистрации инфразвуковых колебаний от воздушных и наземных ядерных взрывов. Информация с этих станций поступает в Национальный центр данных в Дубне, а оттуда по выделенному каналу передается в Международный центр данных в Вене.

В Минобороны пока не ответили на вопрос "Интерфакса" о причинах сбоя в передаче данных в Вену.