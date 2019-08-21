Макрон отклонил требование Лондона пересмотреть условия Brexit

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон выразил несогласие с требованием британского премьера Бориса Джонсона отменить пункт соглашения Лондона с Брюсселем, касающегося ирландской границы.

"Пересмотр условий, предложенных в настоящее время британцами, не является оптимальным вариантом, и об этом всегда говорил председатель Европейского совета Дональд Туск", - прокомментировал Макрон обращение Джонсона.

Ранее Джонсон потребовал, чтобы ЕС отменил пункт соглашения о "бэкстопе". В случае отмены "бэкстопа" он ожидает "быстрый прогресс" в заключении соглашения с Брюсселем.

Как сообщает Bloomberg, теперь Франция считает "жесткий" Brexit наиболее вероятным сценарием для Великобритании после 31 октября. Чиновник из офиса Макрона в беседе с агентством добавил, что президенту США Дональду Трампу не удастся повлиять на ЕС в этом вопросе.