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Джонсон заявил о выросших шансах на Brexit со сделкой с ЕС

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Положительные признаки для выхода Великобритании из ЕС со сделкой появились в последние дни, сообщил в воскресенье премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью британскому телеканалу Sky News.

"Отсутствие или наличие соглашения полностью зависит от наших друзей. Наши партнеры в ЕС и я полагаем, что в последние несколько дней нам удалось достичь достаточно много успехов, - сказал Джонсон. - Я полагаю, в настоящий момент существует шанс на то, что у нас будет соглашение, но для того, чтобы получить соглашение, мы должны быть готовы к выходу (из ЕС) без него".

Джонсон ранее неоднократно заявлял, что Великобритания в любом случае покинет ЕС в оговоренные с Брюсселем сроки - 31 октября. В то же время, он отмечал, что заключение сделки с Брюсселем является для него приоритетной задачей.

В Брюсселе, в свою очередь, неоднократно заявляли, что не намерены заново обсуждать основную часть сделки: соглашение о выходе Великобритании из ЕС, в котором содержится спорный пункт о "страховочном плане".

"Страховочный план", или "бэкстоп", направлен на то, чтобы сохранить прозрачность границы между республикой Ирландией и Северной Ирландией в случае, если ЕС и Великобритания не смогут сразу достигнуть соглашения по торговле. Этот план вызывает критику со стороны многих британских политиков, которые считают, что он ставит Великобританию в зависимость от ЕС.

Великобритания ЕС Борис Джонсон

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