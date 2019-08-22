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Трамп объявил себя "избранным" в торговой войне с Китаем

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, комментируя свою роль в торговой войне Вашингтона с Пекином, назвал себя "избранным" и при этом поднял взгляд к небу, кадры его общения с журналистами опубликовал CNN.

Американский лидер не согласился с тем, что конфликт США и Китая называют "торговой войной Трампа". Он выразил мнение, что торговую войну с Китаем следовало начать уже давно, поскольку в последние 5-6 лет Пекин, по его словам, заработал за счет США $500 млрд.

"Кто-то должен был это сделать. Я избранный. Кто-то должен был это сделать. Так что я принимаю вызов Китая", - сказал президент США.

Также он заверил, что победу в торговой войне одержат Соединенные Штаты, и сравнил страну с свиньей-копилкой.

Дональд Трамп США Китай

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