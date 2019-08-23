Трамп обещал положить конец злоупотреблениям Китая и ответить на повышение тарифов

Президент США Дональд Трамп Фото: Reuters

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пообещал до конца дня ответить на решение Китая в два этапа повысить пошлины на американский импорт. Он обвинил Китай в зарабатывании "сотен миллиардов долларов" на Америке и заявил, что положит этому конец. Об этом он написал в серии твитов.

"Наша страна много лет глупейшим образом теряла триллионы долларов из-за Китая. Они крали нашу интеллектуальную собственность стоимостью сотни миллиарды долларов каждый год, и они хотят продолжать делать это. Я не позволю этому случиться. Нам не нужен Китай и, откровенно говоря, мы намного лучше будем справляться без него", - заявил Трамп.

Президент считает, что пора прекратить позволять Китаю зарабатывать и красть у США.

В связи с этим он дал распоряжение крупным американским компаниям немедленно начать искать альтернативу Китаю и, в том числе, переводить оттуда производство в Америку. Также он потребовал, чтобы все службы доставки и почтовые компании, включая Fed Ex, Amazon, UPS и Почтовая служба США USPS начали проверять отправления из Китая и отказываться от доставки опиоида фентанила.

Он напомнил, что фентанил убивает сто тысяч американцев в год, председатель КНР Си Цзиньпин обещал остановить поставки наркотика в Америку, но это не было сделано. Ранее сообщалось, что глава Китая в конце декабря обещал прекратить производство фентанила, очень сильного синтетического опиата, с которым легко допустить передозировку.

Также Трамп написал, что не знает, кто худший враг США - Си Цзиньпин или глава ФРС США Джей Пауэлл.

23 августа Минфин Китая объявил, что с 1 сентября и 15 декабря в два этапа повысит пошлины на товары из США стоимостью $75 млрд в год. Ведомство назвало это вынужденной мерой, которая проводится в ответ на протекционизм США. До того Трамп пообещал ввести 10%-ные пошлины на товары китайского импорта стоимостью $300 млрд в год с 1 сентября. Минторг США отложил их введение до 15 декабря. Соответственно, китайские действия являются зеркальным ответом на меры Вашингтона.