Бывшему королю Испании проведут операцию на сердце

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Бывший король Испании Хуан Карлос I 24 августа перенесет плановую операцию на сердце, сообщает EFE со ссылкой на пресс-службу королевского дворца.

Операцию назначили по результатам ежегодного обследования, которое он в последний раз прошел 11 и 12 июня.

Хуану Карлосу 81 год. Он был королем с 1975 года по 2014 год, пока не отрекся от престола в пользу сына, инфанта Астурийского Фелипе. Принц после коронации стал королем Филиппом VI.