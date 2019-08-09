Поиск

У бывшей императрицы Японии нашли рак груди

Осенью ей предстоит операция

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - У бывшей императрицы Японии Митико в июле диагностировали рак груди на ранней стадии, после сентября ей предстоит операция, сообщает АР со ссылкой на пресс-службу императорского дворца.

Также у нее нашли небольшие проблемы с сердцем, которые не помешали ей выходить в свет. В июне Митико перенесла операцию по удалению катаракты.

По словам врачей, 84-летняя императрица за последние месяцы похудела, вероятно, из-за хлопот в связи с подготовкой к церемонии отречения от престола императора Акихито и коронации его сына Нарухито. Перед операции ей рекомендовали отдыхать и восстанавливать здоровье.

Император Акихито отрекся от престола 30 апреля и передал трон сыну. Митико получила титул почетной императрицы.

Митико стала первой в истории Японии простолюдинкой, которая вышла замуж за наследника Хризантемового престола и стала императрицей. Митико Седа - дочь президента крупной мукомольной компании Хидэсабуро Седа. С наследным принцем они познакомились на теннисном корте и поженились 10 апреля 1959 года. У них трое детей.

Император Японии отрекся от престола

6
Первая часть ритуалов прошла в Токио на территории дворца императора. Одетый в старинное одеяние Акихито посетил главное императорское святилище Касикодоро, чтобы сообщить о своем уходе синтоистским богам. По преданию это храм богини солнца Аматэрасу, которая является прямой прародительницей императорской семьи.Император официально ушел в отставку в полночь во вторник, положив конец 30-летней эре Хэйсэй - "Установление мира". Он больше не будет выполнять никаких официальных обязанностей. Акихито даже не будет присутствовать на ритуалах по вступлению на престол собственного сына, чтобы не мешать новому императору. С восхождением на престол нового императора в Японии начнется эра "Рэйва" - "Прекрасная гармония". Официально Акихито считается 125-м императором династии, непрерывно правящей Японией с 660 года до нашей эры, когда первым японским монархом стал Дзимму. Всего от престола в Японии отрекалось более 60 императоров, последний раз - император Кокаку в 1817 году. Однако, отречение Акихито - прецедент для новейшей японской истории, начало которой восходит к началу эры Мэйдзи в 1868 году.85-летний император Акихито произнес свое прощальное послание, выступая во дворце перед почти 300 гостями и членами императорской семьи. На церемонии присутствовала супруга Акихито императрица Митико, его сын Нарухито, главы всех трех ветвей власти Японии - законодательной, исполнительной и судебной, и представители органов местного управления.Следующим императором Японии станет старший сын императора принц Нарухито. Его интронизация намечена на 1 мая 2019 года. Новый император в отдельной церемонии унаследует императорские регалии - меч и драгоценности, а также императорские печати как доказательство его преемственности в качестве 126-го императора страны. На фото: наследный принц Японии Нарухито и принцесса Масако.Сотни человек собрались у Императорского дворца в Токио
Первая часть ритуалов прошла в Токио на территории дворца императора. Одетый в старинное одеяние Акихито посетил главное императорское святилище Касикодоро, чтобы сообщить о своем уходе синтоистским богам. По преданию это храм богини солнца Аматэрасу, которая является прямой прародительницей императорской семьи.
Япония Митико Акихито

Новости по теме

Новости

Huawei представила свою ОС на случай отказа от Android

Huawei представила свою ОС на случай отказа от Android

Япония изобразила Курилы своей территорией на сайте Олимпиады в Токио

Япония изобразила Курилы своей территорией на сайте Олимпиады в Токио

Лидер оппозиционной киргизской партии решил вернуться на родину

Что случилось этой ночью: пятница, 9 августа

Экс-президента Киргизии Атамбаева поместили в СИЗО

Экс-президента Киргизии Атамбаева поместили в СИЗО

Память жертв атомной бомбардировки почтили в японском Нагасаки

Память жертв атомной бомбардировки почтили в японском Нагасаки

За два дня столкновений в Киргизии пострадали около 100 человек

В Египте ликвидировали 17 причастных к взрыву в Каире террористов

В Египте ликвидировали 17 причастных к взрыву в Каире террористов

В Норвегии сообщили о попытках возобновить диалог между Мадуро и Гуайдо

Спикер палаты представителей США попросила Трампа вернуть сенат с каникул

Спикер палаты представителей США попросила Трампа вернуть сенат с каникул
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');