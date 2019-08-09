У бывшей императрицы Японии нашли рак груди

Осенью ей предстоит операция

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - У бывшей императрицы Японии Митико в июле диагностировали рак груди на ранней стадии, после сентября ей предстоит операция, сообщает АР со ссылкой на пресс-службу императорского дворца.

Также у нее нашли небольшие проблемы с сердцем, которые не помешали ей выходить в свет. В июне Митико перенесла операцию по удалению катаракты.

По словам врачей, 84-летняя императрица за последние месяцы похудела, вероятно, из-за хлопот в связи с подготовкой к церемонии отречения от престола императора Акихито и коронации его сына Нарухито. Перед операции ей рекомендовали отдыхать и восстанавливать здоровье.

Император Акихито отрекся от престола 30 апреля и передал трон сыну. Митико получила титул почетной императрицы.

Митико стала первой в истории Японии простолюдинкой, которая вышла замуж за наследника Хризантемового престола и стала императрицей. Митико Седа - дочь президента крупной мукомольной компании Хидэсабуро Седа. С наследным принцем они познакомились на теннисном корте и поженились 10 апреля 1959 года. У них трое детей.