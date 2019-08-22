Президент Бразилии открестился от обвинений в адрес НПО в связи с пожарами в Амазонии

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Жаир Болсонару опроверг сообщения о том, что он обвинил неправительственные организации в причастности к масштабным пожарам в тропических лесах Амазонии, площадь которых достигла рекордных размеров.

Как напоминает "Би-би-си", ранее бразильские СМИ приводили высказывания лидера страны, который заявлял, что пожары могут быть делом рук НПО, которым власти страны резко урезали финансирование.

Между тем, как показывают спутниковые снимки, число и площадь пожаров в лесах Амазонии резко выросли за последний год. На данный момент в 2019 году произошло более 75 тыс. пожаров, в то время как год назад эта цифра за тот же период составляла 40 тыс.

Как показывают снимки со спутников, север страны затянут дымом, несколько штатов объявили режим ЧС. Смог даже достиг Сан-Паулу и фактически закрыл солнце в мегаполисе.

🌎Just a little alert to the world: the sky randomly turned dark today in São Paulo, and meteorologists believe it"s smoke from the fires burning *thousands* of kilometers away, in Rondônia or Paraguay. Imagine how much has to be burning to create that much smoke(!). SOS🌎 pic.twitter.com/P1DrCzQO6x — Shannon Sims (@shannongsims) August 20, 2019

Тропические леса Амазонии являются крупнейшим "хранилищем" углерода и помогают замедлить глобальное потепление климата.

Когда в среду, 20 августа, министр окружающей среды Бразилии Рикардо Саллес поднялся на подиум для выступления на заседании, посвященном изменению климата, из зала начали раздаваться возмущенные выкрики. Как сообщает "Би-би-си", люди требовали обратить внимание на то, что Амазония горит.

Многие в стране винят правительство в пожарах, которые каждую минуту уничтожают кусок леса размером с футбольное поле. В частности, отмечается, что Болсонару одобряет уничтожение леса фермерами и лесорубами для последующего сельхоз использования.

Ученые отмечают, что 2019 год не был аномальном жарким для Бразилии, эксперты полагают, что дело действительно может быть в преднамеренных поджогах.