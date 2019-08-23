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Болсонару обвинил Макрона в колониализме за высказывания о пожарах в Амазонии

Болсонару обвинил Макрона в колониализме за высказывания о пожарах в Амазонии
Пожар в лесах Амазонии
Фото: Reuters

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что лидер Франции Эммануэль Макрон критикует пожары, бушующие в лесах Амазонии, лишь для получения политической выгоды.

"Мне жаль, что Макрон пытается получить политическую выгоду за счет внутренних дел Бразилии и других стран Амазонии. Сенсационный тон (его комментариев - ИФ) относительно Амазонии не помогает решить проблему (горящего леса - ИФ)", - написал в пятницу Болсонару в твиттере.

В ночь на пятницу президент Франции назвал кризисом международного значения лесные пожары в Бразилии и предложил обсудить эту тему на грядущем саммите стран G7, который состоится в Биарицце с 24 по 26 августа.

"Наш дом горит. Буквально. Дождевые леса Амазонии - легкие, которые производят 20% кислорода на планете - охвачены огнем", - написал Макрон в твиттере.

В ответ на это Болсонару также обвинил его в "колониальном образе мышления".

"Предложение французского президента обсудить вопросы, связанные с Амазонией на G7, без участия стран региона напоминает колониальный образ мышления, неприемлемый в XXI веке", - заявил Болсонару.

Президент Бразилии также отметил, что его правительство открыто к диалогу относительно этой проблемы, однако он должен строиться на взаимном уважении.

Накануне Болсонару провел экстренное заседание кабинета министров, на котором отдал распоряжение о мобилизации всех министерств для борьбы с проблемой пожаров. Ожидается, в пятницу правительство объявит о серии мер, которые будут предприняты для ликвидации очагов возгорания.

В четверг генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о глубокой обеспокоенности ситуацией с пожарами в дождевых лесах Амазонии. Он подчеркнул, что "мы больше не можем позволять себе наносить ущерб одному из крупнейших источников кислорода и биологического разнообразия" планеты.

Председатель Генассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса также заявила, что эта проблема требует решения в срочном порядке, и что пожары могут оказать сильное пагубное воздействие на климат.

Пожары в дождевых лесах Амазонии на территории Бразилии начались в начале августа. В некоторых штатах объявлено чрезвычайное положение. С каждым днем количество очагов возгорания увеличивается, и по данным Института экологических исследований Амазонки (IPAM), количество очагов возгорания в большинстве бразильских штатов выше, чем за последние четыре года.

Эксперты отмечают, что причина резкого роста очагов возгорания кроется не только в засухе, но и в процессе обезлесения, когда применяется огонь для освобождения земель под фермы или предприятия. Экологи обвиняют в этом президента Болсонару, который никогда не скрывал пренебрежительного отношения к вопросам экологии.

Наиболее сильно от пожаров в настоящее время страдают штаты Рорайма, Акри, Рондония и Амазонас на севере страны.

Лесные пожары являются распространенным явлением для Амазонии в период засухи, который длится с июля по октябрь.

С начала этого года в Бразилии зафиксировали свыше 75 тыс. очагов возгорания, больше их было только в 2013 году. В прошлом году к августу было зафиксировано примерно 40 тыс. возгораний.

Однако леса горят не только в Бразилии, но и в соседних с ней государствах. Лесные пожары также зафиксированы в Венесуэле, Боливии, Колумбии, Перу, Гайане.

Бразилия Жаир Болсонару Франция Эммануэль Макрон

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