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США обеспокоил отказ России предоставлять данные о ее военной активности у границ

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Администрация США полагает, что Россия избирательно выполняет положения Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, говорится в докладе госдепа о соблюдении в 2018 году международных договоров в сфере контроля над вооружениями.

"США все еще обеспокоены отказом России предоставлять информацию о своей военной активности возле ее границ, в том числе на ее границе с Украиной", - говорится в документе.

В госдепартаменте утверждают, что Россия не предоставляет достаточно информации о размещении своих военных сил на территории РФ, включая Крым, и о проведении масштабных военных учений. Также, по версии госдепартамента, в 2018 году РФ "опять" не обнародовала данные о размещении своих сил в Абхазии и Южной Осетии.

В ведомстве посетовали, что кроме этого, Россия не обнародует данные о таких новых системах вооружений как истребитель Су-35С, истребитель Су-30СМ, разведывательно-ударный вертолет Ка-52 и боевая разведывательная машина БРМ-1К.

Госдепартамент также обвинил Россию в том, что "она не участвовала в недавних попытках обновить Венский документ 2011 года".

Целью Венского документа 2011 года является обеспечение мер укрепления доверия и безопасности для повышения стабильности и снижения угрозы военных конфликтов в регионе ОБСЕ. Он не подлежит ратификации и является обязательным.

В соответствии с этим документом государства-участники ежегодно обмениваются информацией о военных силах и основных системах вооружений и техники, о планировании в области обороны и военных бюджетах. Документом предусмотрен механизм консультаций и сотрудничества в связи с необычной военной деятельностью и в отношении опасных инцидентов военного характера.

Государства-участники сообщают друг другу по сети связи ОБСЕ об определенных видах военной деятельности, приглашают на них наблюдателей, инспектируют районы, а также посещают воинские формирования для оценки предоставленной о них информации.

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