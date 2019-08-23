Что случилось этой ночью: пятница, 23 августа

США обеспокоены отсутствием данных о военной активности РФ, в Москве скончался актер Виктор Власов, в Канаде назвали условия возвращения России в "большую восьмерку"

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США обеспокоил отказ России предоставлять данные о ее военной активности у границ. В госдепартаменте утверждают, что Россия не предоставляет достаточно информации о размещении своих военных сил на территории РФ, включая Крым, и о проведении масштабных военных учений. Также, по версии госдепартамента, в 2018 году РФ "опять" не обнародовала данные о размещении своих сил в Абхазии и Южной Осетии.

- В Москве скончался заслуженный артист России Виктор Власов. Актеру Московского академического театра им. Маяковского было 65 лет.

- Глава канадского МИДа назвала условия возвращения формата G8 с участием России. По ее мнению, Россия может вновь стать членом G8 в случае возврата Крыма Киеву и прекращения конфликта на востоке Украины.

- "Спартак" уступил "Браге" в первом матче раунда плей-офф отбора ЛЕ. Встреча, прошедшая в Португалии, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Браги". В ее составе на 74-й минуте гол провел Рикарду Орта.

- Представитель США при ООН призвал РФ рассказать о ЧП под Северодвинском. Также он обратился к России с призывом рассказать о том, сколько ракет 9М729, которые, по мнению США, нарушали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), она произвела и где она их разместила.

- "Ведомости" узнали об иске производителя "Вия" к Джеки Чану и Шварценеггеру. По данным газеты, компания "Русская фильм группа" хочет взыскать 216,6 млн рублей с китайской China Film Group и исполнивших эпизодические роли актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера после неудачного старта фильма "Тайна печати дракона".