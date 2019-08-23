Адвокат Вышинского сообщил, что не участвует в переговорах по обмену

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Адвокат арестованного на Украине главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что с ним не проводятся переговоры о возможном обмене его подзащитного на задержанных в России граждан Украины, сообщает в пятницу газета "Известия".

"Мы не участвуем в каких-либо переговорах по обмену. Со мной как с адвокатом Кирилла никаких переговоров не проводилось, следовательно, я в них не участвую. Кирилл намерен в суде отстаивать невиновность и очистить свое имя от необоснованных обвинений в его адрес. Поэтому мы продолжаем добиваться справедливого и законного решения. А заявлений различных политиков и подковерных игр мы за этот год, что он под стражей, наблюдали достаточно", - цитирует издание слова Доманского.

Другой защитник Вышинского Дмитрий Дияментович подтвердил, что "позиция Кирилла неизменна и он не хочет быть разменной монетой", отмечается в статье.

Адвокаты журналиста напомнили, что 20 августа по причине болезни одного из судей не состоялось рассмотрение апелляции по изменению меры пресечения, при этом даты нового заседания назначено не было, пишет газета.

Тем временем, как уточняется в публикации, остается неясной судьба 24 украинских моряков, задержанных Россией во время инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Сейчас они находятся в СИЗО "Лефортово", хотя специально их туда никто не свозил, отмечает издание.

По словам собеседника газеты, с ними ситуация обстоит "еще деликатнее и заявления будут сделаны, как только наступит определенность". Впрочем, источник издания не исключил их участия в предстоящем обмене, хотя ранее заявлялось, что моряки находятся вне списков и проходят отдельным треком.

Если они все-таки вернутся домой в ближайшее время, то обмен между Россией и Украиной приобретет "масштабный характер, а посланный сигнал окажется значительным", приводит газета слова собеседника.

Между тем адвокат украинских моряков Николай Полозов говорить на данную тему отказался, пишут "Известия".