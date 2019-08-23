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МИД ФРГ заявил, что помнит об ответственности за Вторую мировую войну

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Координатор правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами "Восточного партнерства" Дирк Визе заявил, что Германия по-прежнему несет историческую ответственность за Вторую мировую войну.

"Как немцы мы несем нашу историческую ответственность. Мы не можем и не хотим отказываться от нее или приуменьшать её. Чтобы соответствовать ей, нам нужно взаимопонимание с соседями", - говорится в заявлении Визе, поступившем в "Интерфакс".

Заявление сделано по случаю 80-летия со дня заключения пакта Молотова-Риббентропа. Через некоторое время после заключения пакта, сказал Визе, Германия развязала войну. Об этом, по его мнению, необходимо помнить и сейчас.

"Я убежден, что мы не должны считать приемлемыми разделительные линии в Европе - ни на карте, как это было однажды в секретном дополнительном протоколе, ни в головах", - указал представитель правительства.

Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом был подписан 23 августа 1939 года в Мюнхене. Договор предусматривал раздел польских территорий между Германией и СССР.

Первого сентября 1939 года Германия начала Вторую мировую войну, напав на Польшу.

Германия Вторая мировая война

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