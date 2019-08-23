Поиск

Страны Балтии попросили помочь в расследовании преступлений тоталитаризма

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Румынии выступили в пятницу с совместным заявлением по случаю 80-летия подписания "пакта Молотова-Риббентропа".

"Сегодня мы вспоминаем всех, чьи смерти и порушенные жизни были вызваны преступлениями идеологий нацизма и сталинизма. Боль и несправедливость никогда не канут в забвении. Мы помним", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой МИД Эстонии.

Министры призвали правительства всех стран Европы поддержать как морально, так и материально продолжение расследований преступлений тоталитаризма.

"Память о жертвах заставляет нас поддерживать достижение исторической справедливости, продолжая научные работы и увеличивая знание общественности о тоталитарном наследии в Европейской части мира", - отмечается в заявлении.

Главы МИД отмечают, что их государства твердо намерены продолжить работу с партнерами в Европе и в других странах мира, чтобы ужасы прошлого больше не повторились.

По их мнению, современная Европа является безопасным местом для всех, кто готов упорно бороться с любой несправедливостью.

"Мы верим, что европейцы больше никогда не согласятся с тоталитаризмом и геноцидом любого народа", - подчеркивают главы МИД.

Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом был подписан 23 августа 1939 года в Мюнхене. Договор предусматривал раздел польских территорий между Германией и СССР.

Первого сентября 1939 года Германия начала Вторую мировую войну, напав на Польшу.

Эстония Латвия Литва Польша Румыния

Новости по теме

Новости

Последняя зарубежная авиакомпания, эксплуатирующая SSJ-100, решила их продать

Последняя зарубежная авиакомпания, эксплуатирующая SSJ-100, решила их продать

Что случилось этой ночью: пятница, 23 августа

МИД ФРГ заявил, что помнит об ответственности за Вторую мировую войну

В КНДР заявили об опасности для США санкционного режима против Пхеньяна

В КНДР заявили об опасности для США санкционного режима против Пхеньяна

Адвокат Вышинского сообщил, что не участвует в переговорах по обмену

Представитель США при ООН призвал РФ рассказать о ЧП под Северодвинском

Дипломат РФ счел действия США ведущими к неконтролируемой гонке вооружений

Дипломат РФ счел действия США ведущими к неконтролируемой гонке вооружений

В Канаде заявили, что РФ может вернуться в G8 при возврате Крыма Киеву

США обеспокоил отказ России предоставлять данные о ее военной активности у границ

Что произошло за день: четверг, 22 августа

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');