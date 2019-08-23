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В Татрах молнии за день убили пять человек

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Пять человек убиты и более 150 ранены в Татрах в результате сильнейшей грозы. Как сообщает Associated Press, cлужбы спасения Польши ищут еще пятерых человек, которые находились во время шторма в горах и числятся пропавшими без вести.

Татры - часть горной системы Карпат. Располагается на территории Словакии и Польши.

Удары молний убили четырех человек на территории Польши, еще один человек погиб на территории соседней Словакии.

Что касается 150 пострадавших, то большинство получили ожоги, а также жалуются на боли в сердце. Госпитализированными остаются 22 человека.

Польша Татры

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