Двух российских военных помилуют на Украине для их обмена

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Российские граждане Максим Одинцов и Александр Баранов, которых готовят к обмену на украинских заключенных в РФ, будут формально помилованы для выхода на свободу, сообщил "Интерфаксу" их адвокат Валентин Рыбин.

"Так и будет, это процедура формальная для возможности выхода на свободу", - сказал Рыбин агентству в пятницу, отвечая на вопрос о том, допускает ли он помилование своих подзащитных.

Ранее Рыбин сообщил, что Одинцова и Баранова готовят к обмену на украинских граждан, удерживаемых в России.

13 февраля 2018 года бывшие военнослужащие Вооруженных сил Украины Баранов и Одинцов были приговорены за госизмену и дезертирство к 13 и 14 годам заключения соответственно.

Они были задержаны 20 ноября 2016 года сотрудниками СБУ на границе с Крымом возле пункта пропуска в Херсонской области. По мнению украинской стороны, Баранов и Одинцов изменили присяге и перешли "на сторону страны-агрессора". Их обвинили в дезертирстве и госизмене. По мнению правоохранительных органов, бывшие младший сержант и прапорщик, служившие в Крыму, после событий весны 2014 года заключили контракты о военной службе в вооруженных силах РФ.