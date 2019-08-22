Задержанные на Украине российские военные стали кандидатами на обмен

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Российских граждан Максима Одинцова и Александра Баранова готовят к обмену на удерживаемых в РФ украинцев, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Валентин Рыбин.

Он добавил, что также речь идет и о других гражданах Российской Федерации. Сроки возможного обмена адвокат не уточнил.

21 августа осведомленный источник "Интерфакса" сообщал, что пятеро граждан Украины, осужденных в РФ за различные преступления, могут быть выданы на родину для отбывания наказания.

13 февраля 2018 года бывшие военнослужащие Вооруженных сил Украины Александр Баранов и Максим Одинцов были приговорены за государственную измену и дезертирство к 13 и 14 годам лишения свободы соответственно.

В 2014 году они перешли служить в российскую армию.