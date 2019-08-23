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Умер один из богатейших предпринимателей США

Дэвид Кох скончался в возрасте 79 лет

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В США умер один из самых богатых людей страны, бывший вице-президент Koch Industries, спонсор Республиканской партии Дэвид Кох. Об этом говорится в заявлении его семьи, пишет Forbes.

Коху было 79 лет. Причина его смерти не названа. В июле 2018 года он оставил руководящую должность в семейной компании, ссылаясь на проблемы со здоровьем.

Семья в некрологе напомнила о его "бесконечной эрудиции", за которую его родные звали "ходячим Гуглом", о его неутолимом любопытстве и веселом смехе, а также о рассказах о приключениях из его детства, которые оживляли семейные обеды. Также семья напомнила о щедрости Коха, который поддерживал искусства, образовательные проекты и исследование рак.

В рейтинге миллиардеров Forbes 2019 года Кох занимал 11-е место вместе с братом Чарльзом. Рейтинг Forbes, обновляющийся в режиме реального времени, оценивает состояние каждого из братьев в $42,4 млрд. Братьям принадлежали доли в компании Koch Industries, основанной их отцом, это вторая по прибыли частная компания в США. Она занимается нефтепереработкой, производством удобрений и товаров повседневного пользования, например, бумажных стаканчиков и туалетной бумаги.

В 1980 году Дэвид Кох был кандидатом в вице-президенты США от Либертарианской партии.

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