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В Кении ученые сохранили яйцеклетки белого носорога ради спасения вида

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Команда ветеринаров смогла извлечь 10 яйцеклеток у двух оставшихся в мире самок северного белого носорога, сообщает "Би-би-си". В кенийском

Мать и дочь - Наджин и Фату - живут под круглосуточной охраной в заповеднике в Кении. Ученые надеются оплодотворить их яйцеклетки сохраненными сперматозоидами ныне покойных северных белых носорогов. Последний самец этого вида скончался в марте 2018 года.

При этом из-за генетических отклонений сами Наджин и Фату неспособны выносить плод. Оплодотворенных эмбрионов подселят в организм суррогатной матери - самки южного белого носорога.

Ученые пришли к выводу, что генетически южный и северный вид очень близки и, вероятно, несколько тысяч лет назад размножались между собой. Некогда браконьеры практически истребили и южный подвид: век назад их осталось несколько сотен. Усилиями экологов удалось поднять популяцию до 20 тысяч животных.

Северные белые носороги же практически полностью исчезли из-за браконьерства и уничтожения их естественной среды обитания.

Ранее ученые оплодотворили яйцеклетки южного белого носорога сперматозоидами северного вида в надежде создать гибрид.

Кения

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