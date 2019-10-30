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Медведь сделал селфи с помощью фотоловушки в алтайском заповеднике

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Медведь, обнаруживший фотоловушку на территории Катунского биосферного заповедника (Республика Алтай), сделал серию селфи и разгрыз оборудование, сообщает пресс-центр заповедника в среду.

"Хозяин тайги, заметив аппаратуру, решил, видимо, попробовать ее "на зубок", тем самым нанес серьезный ущерб. Судя по всему, сделал это намеренно, что и было запечатлено на фото. Вероятно, он почувствовал запах человека и счел это вторжением на свою территорию", - говорится в сообщении. Карта памяти уцелела, поэтому сохранились эксклюзивные фотографии медведя.

"Ранее подобные "разбои" уже случались, но в них принимали участие другие жители заповедной тайги. Такое серьезное повреждение фотоловушке было нанесено впервые", - отмечается в пресс-релизе.

Республика Алтай Катунский биосферный заповедник

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