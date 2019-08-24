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В Южной Корее сообщили об очередном пуске ракеты в КНДР

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - КНДР в очередной раз запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря, сообщает в субботу агентство Yonhap.

Как сообщает агентство, в южнокорейском военном штабе полагают, что Северная Корея произвела запуск баллистических ракет на востоке страны.

Агентство также сообщает, что Совет нацбезопасности проведет экстренное совещание.

В последние недели в КНДР регулярно проводят подобные пуски. В субботу, 11 августа в Сеуле сообщили, что КНДР провела пуск двух ракет. Южнокорейские военные считают, что это были баллистические ракеты малой дальности.

КНДР Южная Корея

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