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США выразили беспокойство из-за очередного ракетного пуска КНДР

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - США заявили об обеспокоенности пуском ракет, который Северная Корея осуществила в ночь на субботу, сообщило агентство Yonhap из Вашингтона со ссылкой на американского правительственного чиновника.

"Мы обеспокоены сообщениями о ракетных пусках Северной Кореи и продолжаем следить за развитием ситуации. Мы ведем консультации с нашими японскими и южнокорейскими союзниками", - цитирует агентство заявление источника.

Как сообщил Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи, КНДР в ночь на субботу запустила два "неопознанных снаряда" в сторону Японского моря.

Пока никаких характеристик этих снарядов не приводится, однако, по данным японского агентства Kyodo, Пхеньян осуществил пуск двух баллистических ракет малой дальности.

Канцелярия президента Южной Кореи проинформировала, что в связи с этим Совет национальной безопасности проведет экстренное совещание.

США КНДР

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