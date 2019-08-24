Поиск

Пущенные КНДР ракеты пролетели более 380 км

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - "Неопознанные снаряды", которые военные квалифицируют как баллистические ракеты малой дальности, пущенные КНДР в субботу, преодолели расстояние 389 км на максимальной высоте 97 км, сообщают южнокорейские СМИ со ссылками на Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) Вооруженных сил Южной Кореи.

Скорость ракет достигла 6,5 Маха.

КНДР в ночь на субботу запустила два "неопознанных снаряда" в сторону Японского моря, сообщил ранее ОКНШ.

Прекратить ракетные пуски, которые ведут к нагнетанию напряженности на Корейском полуострове, потребовал Совет национальной безопасности Южной Кореи, сообщило агентство "Ренхап".

Заявление было сделано по итогам экстренного заседания Совета после осуществленных Северной Кореей двух очередных - четвертых по счету только за август - ракетных пусков.

На заседании было принято решение проанализировать ситуацию и разобраться, что представляли собой "неопознанные снаряды", как назвал ракеты Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) ВС Южной Кореи.

Кроме того, было указано на необходимость активизации дипломатических усилий в мировом сообществе, чтобы вынудить КНДР вернуться за стол переговоров по денуклеаризации в кратчайшие сроки.

В четверг Пхеньян заявил, что не заинтересован в диалоге, пока США и Южная Корея продолжают военные угрозы против нее.

"Мы остаемся неизменными в своей позиции по урегулированию всех вопросов мирным путем на основе диалога и переговоров. Однако диалог, сопровождающийся военными угрозами, нас не интересует", - говорилось в заявлении МИД КНДР.

Глава МИД КНДР Ли Ен Хо предупредил Вашингтон накануне, что если США продолжат проводить враждебную политику в отношении Пхеньяна, то Северная Корея будет по-прежнему оставаться "самой большой угрозой" для Соединенных Штатов.

В то же время министр отметил, что КНДР готова как к диалогу, так и конфронтации с США.

КНДР Южная Корея

Новости

Трамп пригрозил пошлинами на французское вино

Совет нацбезопасности Южной Кореи потребовал от Пхеньяна не создавать напряженность

В Южной Корее сообщили об очередном пуске ракеты в КНДР

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира

Трамп ужесточил новые пошлины на товары из Китая

Трамп ужесточил новые пошлины на товары из Китая

В Белоруссии обещали установить точку контроля нефти в "Дружбе" в 2021 году

Что произошло за день: пятница, 23 августа

Трамп обещал положить конец злоупотреблениям Китая и ответить на повышение тарифов

Трамп обещал положить конец злоупотреблениям Китая и ответить на повышение тарифов

Китай введет новые пошлины на товары из США стоимостью $75 млрд в год

Китай введет новые пошлины на товары из США стоимостью $75 млрд в год

Двух российских военных помилуют на Украине для их обмена

Двух российских военных помилуют на Украине для их обмена
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');