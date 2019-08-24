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Что случилось этой ночью: суббота, 24 августа

Ужесточение новых пошлин на китайские товары в США, полугодовой убыток "Роснано", список самых высокооплачиваемых актрис мира

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Трамп ужесточил новые пошлины на товары из Китая. С 1 октября пошлина на товары на $250 млрд вместо 25% составит 30%, а остальные товары объемом $300 млрд будут облагаться 15% вместо 10%.

- "Роснано" отчиталось о 14 млрд рублей полугодового убытка. В госкомпании результаты назвали ожидаемыми. Причинами стали "снижение справедливой стоимости по отдельным инвестпроектам" и "высокий уровень расходов по обслуживанию внешнего долга".

- Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира. На первом месте расположилась сыгравшая в последних "Мстителях" Скарлетт Йоханссон с годовым доходом в $56 млн.

- КНДР в очередной раз запустила два "неопознанных снаряда" в сторону Японского моря. Пущенные ракеты пролетели более 380 км. Совет национальной безопасности Южной Кореи уже провел экстренное совещание и выступил с призывом прекратить ракетные пуски. В США выразили обеспокоенность событием.

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