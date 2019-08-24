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Несколько тысяч человек протестовали около Биаррица против политики стран G7

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Тысячи человек приняли участие в акции протеста на границе Франции и Испании против политики стран G7, сообщают в субботу западные СМИ.

По данным французских властей, в протестах приняли участие порядка 9 тыс. человек, организаторы сообщают о 15 тыс. протестующих. Как сообщают СМИ, демонстрация прошла мирно.

Протестующие собрались в городе Андай, расположенном во Франции примерно в 30 км от места проведения саммита G7 города Биарриц. Затем они направились в граничащий с Андаем испанский город Ирун.

В протестах приняли участие противники капитализма, активисты, занимающиеся защитой окружающей среды, а также несколько десятков "желтых жилетов", постоянно устраивающих акции протеста во Франции, отмечают СМИ.

Участники акции протестовали против экономической и экологической политики стран G7.

Плакаты в руках протестующих, в частности, призывали лидеров G7 обратить внимание на пожары в тропических лесах Амазонии.

В ночь на пятницу президент Франции Эммануэль Макрон назвал кризисом международного значения лесные пожары в Бразилии и предложил обсудить эту тему на саммите стран G7.

Также некоторые протестующие держали флаги Страны Басков.

Накануне полиция задержала порядка двух десятков человек, прибывших на место проведения акции, из-за того, что они скрывали свои лица.

Саммит G7 в городе Биарриц проходит с 24 по 26 августа. Ожидается, что лидеры стран "группы семи" обсудят среди прочего экономические проблемы, а также вопросы изменения климата.

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