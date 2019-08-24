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В Берлине задержан подозреваемый в убийстве грузина гражданин РФ

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В Берлине по подозрению в убийстве гражданина Грузии задержан россиянин, сообщила в твиттере прокуратура Берлина в субботу.

"Речь идет о 40-летнем убитом грузине. Орудие преступления и велосипед, на котором, предположительно, скрылся убийца, удалось обнаружить", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что гражданин РФ был задержан накануне неподалеку от места преступления. По уточненной информации, россиянину 49 лет, он находится в статусе обвиняемого.

Накануне таблоид Bild сообщил, что около полудня в пятницу в Берлине застрелили исламиста из Чечни, в полиции эту информацию "Интерфаксу" не подтвердили.

Полиция Берлина ранее проинформировала в твиттере, что преступление произошло неподалеку от берега реки, поэтому для поиска преступника и оружия задействовали, в том числе, полицейских водолазов, а также вертолет.

Германия Берлин РФ Грузия

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