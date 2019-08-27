В Грозном отмежевались от убийства в Берлине выходца из Чечни

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Источник во властных структурах Чечни сообщил, что убитый в Германии гражданин Грузии, который по данным СМИ, является выходцем из Чечни, давно утратил связь с родиной и что Грозный не имеет отношения к этому инциденту.

"Убитый давно уехал из Чечни, утратил связь с родиной, о преступлении мы узнали из средств массовой информации", - сказал собеседник агентства на просьбу прокомментировать фигурирующую в немецких СМИ версию о заказном характере убийства и о том, что жертва находилась "в расстрельном списке чеченцев, живущих за рубежом".

Ранее сообщалось, что в пятницу, 23 июля 41-летний мужчина шел на пятничную молитву в берлинском районе Моабит в парке Малый Тиргартен, который находится недалеко от ведомства канцлера и здания Рейхстага. К мужчине сзади подъехал велосипедист и, по словам свидетелей, выстрелил из пистолета сначала в спину, а затем в голову.

Прокуратура Берлина сообщала, что в тот же день по подозрению в убийстве задержали 48-летнего россиянина. Сообщалось, что жертвой был гражданин Грузии.

Между тем немецкий таблоид Bild утверждает, что убитый является выходцем из Чечни и "воевал во время чеченской войны против русских сил". В России он считается террористом. Немецкие правоохранительные органы считают его исламистом", - сообщает издание.

По информации издания, имя убитого - Зелимхан К.

Семья погибшего сообщила, что в 2009 году Зелимхана пытались отравить неизвестные, в 2015 году в Грузии была совершена попытка покушения - в него стреляли. После этого он попросил убежища в Германии и пользовался документами на разные имена. В убежище мужчине было отказано.

Как пишет Bild, подозреваемому в убийстве 49 лет и он при задержании якобы сказал, что хочет поговорить с представителем российского посольства. В рюкзаке у него нашли порошковый перец - следователи считают, что с его помощью подозреваемый пытался сбить со следа служебных собак. Стрелял подозреваемый с велосипеда, оружие и велосипед после нападения он утопил в реке неподалеку. После этого он переоделся в кустах, где его и задержали полицейские.

В настоящее время россиянин находится в предварительном заключении.

Посольство России в Германии сообщило, что поддерживает контакт с немецкими правоохранительными органами по делу о россиянине, которого подозревают в убийстве.