Выборы президента начались в Абхазии

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Абхазии стартовали выборы президента республики.

Все избирательные участки в 35 округах открылись в 8:00 по местному времени (7:00 мск). Голосование продлится до 20:00 (19:00 мск).

По предварительным данным ЦИК республики, в выборах могут принять участие около 117 тысяч избирателей.

На высший пост главы республики претендуют девять кандидатов: действующий глава республики Рауль Хаджимба, председатель оппозиционной партии "Амцахара" ("Родовые огни") Алхас Квициния, депутат парламента Алмас Джопуа, бывший вице-премьер Шамиль Адзынба, экс-глава МВД Леонид Дзапшба, советник министра обороны Олег Аршба, бывший председатель Службы госбезопасности Астамур Тарба, преподаватель Абхазского Госуниверситета Артур Анкваб, предприниматель Астамур Какалия.

По абхазскому законодательству, выборы президента считаются состоявшимися при явке не менее 50% избирателей. Победившим считается кандидат, набравший более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании (50+1). Если никто из кандидатов не набирает в первом туре более половины голосов, через две недели проводится повторное голосование. До него допускаются два кандидата, получившие наибольшее число голосов.

Ранее пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Елена Лабахуа сообщила журналистам, что в республику прибыли более 60 международных наблюдателей.

По сообщению пресс-службы министерства внутренних дел республики, около 700 сотрудников МВД Абхазии задействованы в обеспечении общественного порядка и безопасности в день голосования.