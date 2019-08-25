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Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - ЦИК Абхазии признал выборы президента республики состоявшимися: явка избирателей, по состоянию на 19:30, составила 56%, сообщил журналистам руководитель ЦИК Тамаз Гогия.

По его словам, данные поступили еще не со всех избирательных округов.

В 20:00 закрылись все избирательные участки, и члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов.

По абхазскому законодательству, выборы президента считаются состоявшимися при явке не менее 50% избирателей. Победившим считается кандидат, набравший более половины голосов пришедших на выборы граждан (50+1). Если никто из кандидатов не набирает в первом туре более половины голосов, через две недели проводится повторное голосование. До него допускаются два кандидата, получившие наибольшее число голосов.

Абхазия

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