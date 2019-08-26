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Глава МИД Ирана прибыл из Биаррица на переговоры в Пекин

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Джавад Зариф прибыл в понедельник в Пекин по приглашению китайского коллеги Ван И. С Пекина Зариф начал свое азиатское турне, в ходе которого посетит также Японию и Малайзию.

Визит Зарифа был отложен на сутки из-за посещения иранским министром накануне французского Биаррица, где он провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой МИД Жан-Ивом Ле Дрианом.

Иранские СМИ сообщили в понедельник, что Зариф в Биаррице провел переговоры с лидерами стран-участниц Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной проблемы, собравшимися на саммит G7.

Между тем представитель МИД Ирана сообщил, что поездка Зарифа в Биарриц не была связана с саммитом "большой семерки" и предпринята по приглашению французской стороны. "Визит не был секретным, и американцы знали о нем", - приводят иранские СМИ слова представителя иранского министра.

Президент Ирана Хасан Рухани, комментируя блиц-визит Зарифа в Биарриц, высказался в поддержку переговорного процесса, который мог бы привести к процветанию страны.

"Если бы я знал, что та или иная моя встреча приведет к решению проблем народа, я бы не колебался, - сказал Рухани, выступая в эфире национального телевидения. - Я считаю, что ради наших национальных интересов мы должны использовать любые средства, поскольку национальные интересы нашей страны - это приоритет".

Заявления Рухани прозвучали на фоне критики визита Зарифа со стороны иранских консерваторов. В частности ультраконсервативное иранское издание "Кайхан" охарактеризовало этот визит как неуместный. В комментарии газеты отмечается, что второй визит Зарифа во Францию за последние несколько дней - "это показатель слабости и отчаяния".

Реформистская иранская газета "Этемад", в свою очередь, назвала визит Зарифа в Биарриц "самым обнадеживающим моментом" за 15 месяцев со времени выхода США из многосторонней ядерной сделки с Ираном.

Сам Зариф считает итоги этого визита проявлением активной дипломатии Тегерана.

"Активная дипломатия Ирана в поисках конструктивного взаимодействия продолжается. После пространных переговоров с Ле Дианом и министром финансов (Брюно Ле Мэром - ИФ) я встретился с Макроном. Затем состоялся совместный брифинг для Великобритании и Германии", - написал Зариф в твиттере.

"Дорога вперед сложна, но лучше попробовать", - заключил иранский министр.

Иран КНР

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