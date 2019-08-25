Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7 в Биаррице

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Джавад Зариф прибыл в воскресенье во французский город Биарриц, где проходит саммит стран "группы семи", сообщает Associated Press.

Между тем телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщает, что Зариф проводит встречу с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. Пока неизвестно, будет ли он встречаться с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Представитель Елисейского дворца сообщил, что Зариф прибыл в Биарриц по приглашению Ле Дриана "для обсуждения недавних инициатив президентов Ирана и Франции".

Ранее в МИД Ирана сообщили, что встреч с представителями американской делегации у Зарифа не предусмотрено, и что он вернется в Тегеран уже в воскресенье вечером для того, чтобы подготовиться к поездке в Китай.

Associated Press отмечает, что на днях Зариф уже встречался с Макроном.

Иранская ядерная проблема - одна из наиболее активно обсуждаемых тем на саммите G7.