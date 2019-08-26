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Европейское космическое агентство откажется от российских "Союзов"

Европейское космическое агентство откажется от российских "Союзов"
Фото: Reuters

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Европейское космическое агентство в ближайшие годы не будет пользоваться российскими "Союзами" для доставки астронавтов на МКС. Об этом заявил глава постоянного представительства ЕКА в России Рене Пишель.

"В ближайшие годы наши астронавты будут летать на американских кораблях", - сказал Пишель в своём выступлении на Евразийском аэрокосмическом конгрессе.

Он подчеркнул, что это связано с тем, что европейские астронавты летают по американской квоте. При этом Пишель не исключил, что европейские астронавты могут вновь начать пользоваться российскими кораблями, если США и Россия договорятся о "перекрестных полетах".

Российские корабли "Союз" - единственное средство доставки космонавтов на МКС. США разрабатывает собственные корабли.

В настоящее время экипажи отправляются на МКС при помощи ракеты "Союз-ФГ". Планируется переход с этой ракеты-носителя, использующей устаревшую украинскую аналоговую систему управления, на модифицированную ракету-носитель "Союз-2.1а". Она оснащена российской цифровой системой управления. Использование ракеты "Союз-ФГ" планируется прекратить в 2020 году, а выводить в космос российские пилотируемые корабли будет, соответственно, "Союз-2.1а".

Европейское космическое агентство ЕКА Союз-ФГ Союз-2.1а

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