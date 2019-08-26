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Что произошло за день: понедельник, 26 августа

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Росгидромете рассказали о составе радиоактивного облака, возникшего после ЧП под Северодвинском. Там сообщили, что возникло оно после распада изотопов бария, стронция и лантана. Гринпис России на основе новых данных заявил, что 8 августа мог произойти инцидент с ядерным реактором. Между тем, по данным норвежской системы мониторинга, второй взрыв, о котором ранее сообщали СМИ, мог произойти на территории Финляндии, а не под Северодвинском.

- Президент Владимир Путин внес в Народное собрание Ингушетии три кандидатуры на пост главы республики. В список вошли депутат горсовета Назрани Урусхан Евлоев, специалист ПАО "Вымпел-Коммуникации" Магомед Зурабов и врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров покинул пост в июне. Между тем глава правительства Ингушетии Зялимхан Евлоев объявил в понедельник об отставке.

- Европейское космическое агентство заявило, что в ближайшие годы будет использовать американские корабли. По словам главы постоянного представительства ЕКА в России Рене Пишеля, это связано с тем, что европейские астронавты отправляются в космос по американской квоте. Он не исключил, что полеты на российских "Союзах" могут быть возобновлены, если США и Россия договорятся о "перекрестных полетах".

- Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие оппозиции 3 сентября. Организаторы хотели провести акцию в поддержку оппозиционных кандидатов по маршруту от Новопушкинского сквера до Гоголевского бульвара. Между тем в рамках заявки Либертарианской партии России об акции 31 августа Тверской суд Москвы обязал мэрию предложить альтернативную площадку.

- ЦИК Абхазии объявил о втором туре президентских выборов. В следующем этапе голосования, которое назначено на 8 сентября, будут участвовать действующий глава Абхазии Рауль Хаджимба, набравший 23,78% голосов, и кандидат от оппозиционной партии "Амцахара" ("Родовые огни") Алхас Квициния, заручившийся поддержкой 21,97% избирателей.

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