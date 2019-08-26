Трамп признался, что шесть лет ждал премьерства Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (слева) и президент США Дональд Трамп (справа) Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник сообщил, что несколько лет ждал, когда Борис Джонсон станет премьер-министром Великобритании.

По его мнению, Борис Джонсон "будет прекрасным премьер-министром". "Вы знаете, что мы нравимся друг другу... Я примерно шесть лет ждал, пока он станет премьер-министром", - сказал президент на пресс-конференции в рамках саммита G7 в Биаррице.

На вопрос о том, считает ли Трамп, что бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй была "неподходящей женщиной", чтобы справиться с Brexit, Трамп ответил, что считает Мэй хорошим человеком.

Трамп рассказал, что он предлагал Мэй свои идеи для решения ситуации с Brexit, но "она решила сделать все по-своему, и это вышло не очень хорошо".

Трамп выразил надежду, что Джонсон "проделает отличную работу" на своем посту.

23 июля Борис Джонсон был избран новым лидером Консервативной партии и, соответственно, следующим премьер-министром Великобритании, почти вдвое обойдя на голосовании своего соперника Джереми Ханта.

Мэй в мае объявила, что отойдет от руководства Консервативной партией и с поста премьер-министра из-за сложностей с Brexit. С конца 2018 года парламент многократно отвергал сделку по условиям развода с ЕС, которую Мэй согласовала с Брюсселем, а также отвергал другие варианты Brexit и его отмену. В результате выход Великобритании из ЕС пришлось перенести на 31 октября 2019 года.

Джонсон ранее неоднократно заявлял, что Великобритания в любом случае покинет ЕС в оговоренные с Брюсселем сроки - 31 октября. В то же время, он отмечал, что заключение сделки с Брюсселем является для него приоритетной задачей.