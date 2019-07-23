Борис Джонсон стал следующим премьер-министром Великобритании

Борису Джонсону 55 лет, он родился в Нью-Йорке, потом с семьей переехал в Брюссель, а после в Лондон. Образование получил в Итонском колледже, потом поступил в Оксфорд, где изучал древнюю литературу и классическую философию. После университета работал журналистом, а в 2001 году стал членом палаты общин парламента Великобритании от Консервативной партии.

Заметным игроком на британской политической арене Джонсон стал в 2008 году, когда занял пост мэра Лондона. Эту должность Джонсон сохранял до 2016 года, уделяя особое внимание борьбе с преступностью и транспортным проблемам в городе. Многим Джонсон запомнился как мэр, ездивший на работу на велосипеде.

В 2016 году Джонсон стал министром иностранных дел Великобритании в правительстве премьер-министра Терезы Мэй, но в 2018 году покинул эту должность из-за разногласий по Brexit.

Джонсон получил обширную поддержку однопартийцев, несмотря на свою жесткую позицию по Brexit. Джонсон заявлял, что Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября при любом раскладе. Его конкурент Хант занял более мягкую позицию, заявив, что в принципе он готов к выходу из ЕС без соглашения, но может и продлить сроки Brexit, если это поможет заключить сделку с Брюсселем.

В то же время британские СМИ полагают, что некоторые члены консервативной партии уже готовы противостоять Джонсону и его позиции по Brexit. Также СМИ ставят под вопрос возможность Джонсона заручиться поддержкой большинства в палате общин, что, по их мнению, может привести к тому, что Тереза Мэй не сможет рекомендовать его королеве Елизавете II в качестве своего преемника.

Джонсон во время предвыборных дебатов затрагивал и другие актуальные для британцев темы. Так, Джонсон рассказывал о масштабных инфраструктурных проектах, например, о намерении построить мост, соединяющий остров Великобритания с Северной Ирландией.

Также Джонсон сообщал, что намерен повысить уровень дохода, при котором британцы выплачивают 40%-ный подоходный налог, с 50 тыс. фунтов стерлингов до 80 тыс. фунтов в год. Джонсон предложил увеличить до 5 тыс. фунтов стерлингов финансирование на каждого ученика государственной школы в Великобритании. Сейчас минимум составляет 4,8 тыс. фунтов.

Джонсон намерен выделить дополнительные средства, чтобы увеличить число полицейских в Великобритании. Также он хочет пересмотреть и, вероятно, отменить так называемые налоги "на пороки", например, на сахар, но не на алкоголь и табак.