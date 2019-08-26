Иран отклонил предложение Макрона обсудить ракетную программу страны

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Иран отклонил предложение президента Франции Эммануэля Макрона о том, чтобы провести переговоры по своей ракетной программе, сообщает в понедельник иранский телеканал Press TV со ссылкой на источник.

Собеседник телеканала на условиях анонимности сообщил, что Иран придерживается позиции, что ракетная программа не тема для обсуждений.

Также Иран отклонил предложение Макрона по региональным переговорам, отмечает телеканал.

На выходных агентство Bloomberg сообщило, что Макрон предложил президенту США Дональду Трампу план, согласно которому Иран сможет в определенный ограниченный период продавать нефть, а в ответ снова начнет выполнять условия СВПД и вернется к переговорам по ракетам и региональным вопросам, когда в 2025 году истечет СВПД. Трамп, как писало агентство, вряд ли поддержит план Макрона.

На выходных французский Биарриц, где проходил саммит G7, посетил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф. Там он провел встречи с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Кроме того, прошла встреча с министром финансов Франции Брюно Ле Мэром, с которым Зариф обсудил проблемы вокруг европейской финансовой системы INSTEX, целью которой является обход санкций, введенных Вашингтоном в отношении Тегерана.

В сообщении канцелярии президента Франции состоявшимся переговорам дана положительная оценка, и выражено стремление к продолжению контактов.

Сам Зариф назвал итоги этого визита проявлением активной дипломатии Тегерана.