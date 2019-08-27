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Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.

"Работая с послом (США в России Джоном - ИФ), Хантсманом я надеялся, что прямой диалог с российскими парламентариями поможет заложить основу для улучшения будущих отношений между нашими странами. К сожалению, российские официальные лица продолжают играть в дипломатические игры с этим искренним усилием и отказали мне во въезде в Россию", - говорится в заявлении Джонсона.

"Несмотря на это мелкое оскорбление я буду продолжать выступать за сильный и решительный ответ на российскую агрессию и откровенный диалог, когда это возможно", - добавил он.

Джонсон, который является членом сенатского комитета по международным отношениям и председателем подкомитета по сотрудничеству в Европе и региональной безопасности, должен был отправиться в Россию на следующей неделе в составе двухпартийной делегации.

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