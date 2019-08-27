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Дипломаты сообщили, что сенатор Джонсон не обращался за визой РФ

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Американский сенатор Рон Джонсон не обращался в посольство России в США для получения въездной визы, сообщило диппредставительство.

"Сенатор не обращался за визой в наше посольство и не сообщал о своих планах посетить Россию", - следует из заявления, опубликованного в твиттере посольства России в США.

В нем также отмечается, что дипломаты уже давно призывают США "снять с законодателей любые ограничения на поездки в качестве первого шага к отмене "черных списков"".

"Беспочвенные обвинения сенатора Рона Джонсона против России не оставили никаких сомнений - он готов не к диалогу, а к конфронтации. В своей обычной русофобской манере он переиначивает российскую внешнюю политику и позволяет себе грубые высказывания. Основываясь на этом, вряд ли, можно всерьез воспринять его заявления о так называемых намерениях восстановить прямой диалог с российскими парламентариями", - прокомментировало российское посольство заявление Джонсона.

Ранее сенатор Джонсон заявил, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса США.

"Работая с послом (США в России Джоном - ИФ), Хантсманом я надеялся, что прямой диалог с российскими парламентариями поможет заложить основу для улучшения будущих отношений между нашими странами. К сожалению, российские официальные лица продолжают играть в дипломатические игры с этим искренним усилием и отказали мне во въезде в Россию", - говорится в заявлении Джонсона.

"Несмотря на это мелкое оскорбление, я буду продолжать выступать за сильный и решительный ответ на российскую агрессию и откровенный диалог, когда это возможно", - добавил он.

США Россия

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