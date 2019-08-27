NASA подтвердило безопасную и успешную стыковку "Союза" с МКС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Повторная попытка стыковки транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-14" с Международной космической станцией во вторник была проведена "безопасно и успешно", сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

"Корабль успешно причалил и состыковался с МКС", - подчеркнули в NASA.

При этом в американском космическом агентстве отметили, что система автоматической стыковки "Курс" сработала "безупречно".

Как сообщалось, в 06:08 во вторник корабль "Союз МС-14" успешно пристыковался к МКС. Стыковка состоялась в автоматическом режиме. На борту "Союза" находится человекоподобный робот FEDOR.

Корабль смог пристыковаться к МКС со второй попытки после субботней неудачи, когда из-за неисправности усилителя сигнала системы автоматической стыковки "Курс" на станции корабль не смог подойти к ней ближе 100 м.

Корабль состыковался со станцией через причальный узел модуля "Звезда", где ранее находился "Союз МС-13", который накануне в ручном режиме командир корабля Александр Скворцов перестыковал к модулю МИМ2, к которому не смог пристыковаться "Союз МС-14".

Накануне руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев по связи сообщил Скворцову, что ремонтировать радиооборудование системы "Курс" на МКС будут после стыковки корабля "Союз МС-14" или уже после возвращения робота FEDOR на Землю.

"Лезть даже в совершенно сторонние разъемы, но в системе "Курс", как-то я опасаюсь, честно говоря. Давай мы это дело сфотографируем, тут будут еще раз работать над вашими фотографиями, а "рвать" уже будем после стыковки. Состыкуемся с "Союзом", даже может быть кончится эта экспедиция с нашим "Федором", потом найдем спокойное время, еще раз подумаем, что и как сделать", - сказал Соловьев, переговоры которого с командиром корабля "Союз МС-13" Александром Скворцовым транслировались в понедельник на сайте NASA.

Он подчеркнул, что экипажу с помощью специалистов на Земле придется выполнить ремонт радиооборудования системы "Курс" на стыковочном узле модуля МИМ2. При этом он отметил, что прибор, который поможет устранить неисправность, есть в наборе запчастей на МКС. Если же причина окажется в проблемах с электропитанием усилителя сигнала, космонавтам придется устранять эту неисправность.

Космонавт Скворцов ответил, что вместе с коллегой Алексеем Овчининым изучил разъемы в шкафу с элементами системы "Курс" и не нашел проблем.

"Я сфотографировал, на первый взгляд контакт никаких проблем не вызывает, все хорошо. Нигде ничего мы не увидели, смотрели вместе с Алексеем, нигде никакого криминала не видно с расстыковки", - сказал Скворцов.

"Мы где-то и думали, что это зарыто более глубоко, но давай это "более глубоко" смотреть уже после того как состыкуемся и проведем эту экспедицию с "Федором", - ответил Соловьев.

На МКС FEDOR пробудет до 7 сентября, с ним запланирован ряд экспериментов. Связанных с работой машины в условиях невесомости.