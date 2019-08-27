Поиск

NASA подтвердило безопасную и успешную стыковку "Союза" с МКС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Повторная попытка стыковки транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-14" с Международной космической станцией во вторник была проведена "безопасно и успешно", сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

"Корабль успешно причалил и состыковался с МКС", - подчеркнули в NASA.

При этом в американском космическом агентстве отметили, что система автоматической стыковки "Курс" сработала "безупречно".

Как сообщалось, в 06:08 во вторник корабль "Союз МС-14" успешно пристыковался к МКС. Стыковка состоялась в автоматическом режиме. На борту "Союза" находится человекоподобный робот FEDOR.

Корабль смог пристыковаться к МКС со второй попытки после субботней неудачи, когда из-за неисправности усилителя сигнала системы автоматической стыковки "Курс" на станции корабль не смог подойти к ней ближе 100 м.

Корабль состыковался со станцией через причальный узел модуля "Звезда", где ранее находился "Союз МС-13", который накануне в ручном режиме командир корабля Александр Скворцов перестыковал к модулю МИМ2, к которому не смог пристыковаться "Союз МС-14".

Накануне руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев по связи сообщил Скворцову, что ремонтировать радиооборудование системы "Курс" на МКС будут после стыковки корабля "Союз МС-14" или уже после возвращения робота FEDOR на Землю.

"Лезть даже в совершенно сторонние разъемы, но в системе "Курс", как-то я опасаюсь, честно говоря. Давай мы это дело сфотографируем, тут будут еще раз работать над вашими фотографиями, а "рвать" уже будем после стыковки. Состыкуемся с "Союзом", даже может быть кончится эта экспедиция с нашим "Федором", потом найдем спокойное время, еще раз подумаем, что и как сделать", - сказал Соловьев, переговоры которого с командиром корабля "Союз МС-13" Александром Скворцовым транслировались в понедельник на сайте NASA.

Он подчеркнул, что экипажу с помощью специалистов на Земле придется выполнить ремонт радиооборудования системы "Курс" на стыковочном узле модуля МИМ2. При этом он отметил, что прибор, который поможет устранить неисправность, есть в наборе запчастей на МКС. Если же причина окажется в проблемах с электропитанием усилителя сигнала, космонавтам придется устранять эту неисправность.

Космонавт Скворцов ответил, что вместе с коллегой Алексеем Овчининым изучил разъемы в шкафу с элементами системы "Курс" и не нашел проблем.

"Я сфотографировал, на первый взгляд контакт никаких проблем не вызывает, все хорошо. Нигде ничего мы не увидели, смотрели вместе с Алексеем, нигде никакого криминала не видно с расстыковки", - сказал Скворцов.

"Мы где-то и думали, что это зарыто более глубоко, но давай это "более глубоко" смотреть уже после того как состыкуемся и проведем эту экспедицию с "Федором", - ответил Соловьев.

На МКС FEDOR пробудет до 7 сентября, с ним запланирован ряд экспериментов. Связанных с работой машины в условиях невесомости.

МКС NASA

Новости по теме

Новости

Дипломаты сообщили, что сенатор Джонсон не обращался за визой РФ

Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы

Москва и Киев проведут обмен заключенными до конца текущей недели

Саммит G7 в Биаррице. Обобщение

Саммит G7 в Биаррице. Обобщение

Болтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе

Иран отклонил предложение Макрона обсудить ракетную программу страны

WSJ сообщила о бизнесе Карлоса Гона в качестве инвестора в Кремниевой долине

WSJ сообщила о бизнесе Карлоса Гона в качестве инвестора в Кремниевой долине

В Норвегии засомневались, что второй взрыв произошел именно под Северодвинском

Трамп признался, что шесть лет ждал премьерства Джонсона

Трамп признался, что шесть лет ждал премьерства Джонсона

Трамп заявил, что не против встречи с Рухани при "правильных" обстоятельствах

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');