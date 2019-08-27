Что случилось этой ночью: вторник, 27 августа

Успешная стыковка "Союза МС-14" с МКС, обмен заключенными между Москвой и Киевом, заявление американского сенатора об отказе ему в российской визе

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- "Союз МС-14" с роботом FEDOR успешно пристыковался к МКС. Стыковка состоялась в автоматическом режиме в 06:08 по московскому времени. В NASA подтвердили успешность стыковки. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что вышедшее из строя радиооборудование было не российского производства, и заверил, что его можно будет починить в течение недели. Рогозин также рассказал, что в новом полете FEDOR выйдет в открытый космос.

- Американский сенатор Рон Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему визы. Сенатор должен был отправиться в РФ в сентябре в составе делегации конгресса США. Российские дипломаты заявили, что Джонсон не обращался за визой в посольство и не сообщал о своих планах посетить Россию.

- Москва и Киев проведут обмен заключенными до конца недели. Адвокат находящихся в украинских тюрьмах россиян заявил, что активная работа возобновится со вторника. Сейчас стороны также решают проблему снятия всех обвинений с лиц, заявленных на обмен. Окончательного решения, сколько человек будет в списках с обеих сторон, до сих пор нет.

- Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open. Результат встречи - 6:1, 6:1 в пользу Уильямс.

- ЦИК во второй раз отменил расширенное заседание с участием экспертов. Причиной стало недостаточное количество оппонентов, чьи позиции в ЦИК "хотели бы заслушать и учесть". В Центризбиркоме заявили, что "подавляющая часть Научно-экспертного совета при ЦИК России, а также критически настроенных политологов и обозревателей, приглашенных для участия в открытой дискуссии по поводу регистрации кандидатов в Мосгордуму" не откликнулись на предложение принять участие в заседании.

- В "Шереметьево" предложили сократить число голосовых сообщений. Как рассказали "Известия", предлагается отказаться от озвучивания любой информации, не относящейся к отправлению и прибытию рейсов, к примеру, сообщений о правилах поведения в аэропорту. Пилотный проект рассчитывают запустить в этом году.