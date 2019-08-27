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Трамп собрался встретиться с Зеленским в Варшаве

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп запланировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве, пишет издание "Европейская правда" во вторник со ссылкой на советника американского лидера по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.

"Мы рассчитываем, что у президентов будет возможность поговорить в Варшаве в рамках мероприятий по случаю 70-летия начала Второй мировой войны", - сказал Болтон, приехав с визитом в Киев.

Советник президента США подчеркнул, что, несмотря на отсутствие официального анонса по этому поводу, встреча должна состояться. "Я оптимистичен относительно встречи в Варшаве. У лидеров уже были две очень теплые беседы, и у них снова будет шанс поговорить, хотя не знаю, насколько долгой будет встреча, учитывая занятость в церемониях", - сказал Болтон.

Болтон будет находиться на Украине 27-29 августа, у него намечены встречи с украинскими чиновниками.

Дональд Трамп Владимир Зеленский

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