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Зеленский выразил надежду на увеличение помощи США в сфере безопасности

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что объемы финансовой помощи США Украине в сфере безопасности будут увеличиваться.

Как сообщает пресс-служба президента, на встрече в четверг с американскими сенаторами Рональдом Джонсоном и Кристофером Мерфи глава государства выразил благодарность американским законодателям за их активную позицию по необходимости предоставления Украине дальнейшей помощи в сфере безопасности.

Зеленский отметил мощную поддержку Украины обеими палатами Конгресса США. Он поблагодарил сенаторов, входящих в Сенатский украинский кокус (объединение), за их личный вклад в формирование этой поддержки.

"Хочу поблагодарить нашего стратегического партнера США за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркнул он.

Зеленский отметил и последовательную политику санкций США против России, и привлек внимание к российской "паспортизации" граждан Украины на Донбассе и необходимости соответствующего реагирования.

На встрече с сенаторами украинский президент также сообщил, что намерен продолжить активные реформы в секторе безопасности и обороны Украины по стандартам НАТО.

Кроме того, Зеленский поблагодарил американскую сторону за последовательное противодействие проекту "Северный поток-2" и выразил надежду на принятие Конгрессом США решения о санкциях против компаний, которые принимают в нем участие.

Владимир Зеленский США Украина

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