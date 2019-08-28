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У Deutsche Bank обнаружили связанные с Трампом налоговые декларации

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Deutsche Bank владеет налоговыми декларациями, поданными президентом США Дональдом Трампом, его семьей или его предприятиями, пишет The Financial Times со ссылкой на письмо немецкого кредитора, поданное в суд США днем во вторник.

Федеральный апелляционный суд в Нью-Йорке рассматривает апелляцию Трампа на решение суда низшей инстанции, отказавшегося заблокировать запросы комитета Палаты представителей по финансовым услугам, контролируемого демократами. Комитет запросил ряд финансовых документов, связанных с Трампом и его семьей, у Deutsche Bank и американского банка Capital One Financial.

The Financial Times отмечает, что банк вырезал из публичной версии письма данные о том, кто именно из членов семьи или какое из предприятий Трампа подавали налоговые декларации в Deutsche Bank.

Президент США Дональд Трамп, его сыновья Дональд и Эрик и дочь Иванка, а также несколько связанных с ним организаций в конце апреля подали иск против Deutsche Bank и Capital One Financial, чтобы препятствовать разглашению данных, которыми располагают эти организации. В иске, в частности, говорилось, что запросы Конгресса незаконны и направлены на то, чтобы нанести политический ущерб Трампу.

Дональд Трамп США Deutsche Bank

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